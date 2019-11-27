Украина объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону

Стали известны составы сборной Украины на две смешанных эстафеты, открывающие программу нового сезона Кубка мира в Эстерсунде.

В одиночном миксте (30 ноября в 14:10 по киевскому времени) Украину будут представлять Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

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Этот дуэт в прошлом сезоне на первом этапе Кубка мира в Поклюке в гонке с аналогичным форматом занял третье место.

На смешанную эстафету 4 по 6 км (30 ноября в 16:00 по киевскому времени) Украина отправит квартет в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашка, Артема Примы и Дмитрия Пидручного.

Интересно, что в субботней гонке Дарья Блашка дебютирует под флагом Украины на Кубке мира.