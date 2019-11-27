Украина объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону

26 Читати новину українською
Анастасия Меркушина / Фото из открытых источников

Стали известны составы сборной Украины на две смешанных эстафеты, открывающие программу нового сезона Кубка мира в Эстерсунде.

В одиночном миксте (30 ноября в 14:10 по киевскому времени) Украину будут представлять Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Читайте также: Стартует новый биатлонный сезон: календарь Кубка мира и расписание всех гонок

Этот дуэт в прошлом сезоне на первом этапе Кубка мира в Поклюке в гонке с аналогичным форматом занял третье место.

На смешанную эстафету 4 по 6 км (30 ноября в 16:00 по киевскому времени) Украина отправит квартет в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашка, Артема Примы и Дмитрия Пидручного.

Интересно, что в субботней гонке Дарья Блашка дебютирует под флагом Украины на Кубке мира.

Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
сегодня
3280
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный Артем Прима Вита Семеренко Анастасия Меркушина Артем Тищенко Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
сегодня 13:17 Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
Юрій Семенюк 43
В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
сегодня 07:12 В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Юрій Семенюк 416
В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
26 ноября 19:55 В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
Юрій Семенюк 51
Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
26 ноября 16:00 Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
95
Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
26 ноября 15:46 Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
Юрій Семенюк 216
Новости
Больше новостей
Залиште відгук