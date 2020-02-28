Украина пока не получила золотые медали чемпионата Европы по биатлону из-за протеста Беларуси

На чемпионате Европы по биатлону в Белорусских Раубичах сборная Украины завоевала золотые медали в смешанной эстафете. Однако свои награды украинцы пока не получили. Причиной стал протест сборной Беларуси на результаты соревнования.

До последней стрельбы Украина и Беларусь вели борьбу за победу. И украинец Дмитрий Пидручный на последнем огневом рубеже отстрелялся начисто, зато белорус Сергей Бочарников сделал промахи и отправился на штрафной круг.

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В то время как Дмитрий Подручный один направлялся к финишу, за второе место началась настоящая борьба. Вели ее Бочарников, а также норвежец Александр Фьельд Андерсен и русский Саид Кариммула Халили. Бочарников упал во время этой борьбы, потерял время, и в итоге финишировал лишь четвертым. Вторым стали россияне. Момент падения не попал в трансляцию.

Уже после финиша Беларусь подала апелляцию, которую поддержали. Однако норвежцы тоже решили обжаловать это решение. И их решение поддержали, вернув команде третье место.

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Однако пока длилось разбирательство дела, церемония награждения так и не состоялась. Поэтому пока сборная Украины не получила золотые награды. Ее пообещали провести аж в субботу. И состоится она без Дмитрия Пидручного и Артема Примы, которые до 1 марта будут находиться дома.