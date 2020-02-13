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Украина получила две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Европы по борьбе

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Оксана Лівач / facebook.com/ukrwrestling

Сразу две серебряные награды завоевали украинские борчихи на чемпионате Европы. Также наша копилка пополнилась бронзовой медалью.

Серебряные медали Украины принесли Оксана Ливач, которая в финале до 50 килограммов уступила болгарке Мыглене Селишци.

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Свой финальный бой проиграла и Соломия Винник. Она в финале весовой категории до 55 килограммов проиграла россиянке Ольге Хорошавцевой.

Выиграла свой "малый финал" Ангелина Лысак. Она получила бронзовую медаль в весовой категории до 59 килограммов.

Также медали сборная Украины может получить 14 февраля. Алина Акобия вышла в финал весовой категории до 57 килограммов, где встретится с чемпионкой Европы 2017 года, многократной чемпионкой Нордического чемпионата и чемпионкой мира U23 Грейс Якоб Булен из Норвегии.

Также финалисткой стала и Юлия Ткач. Ее соперницей по финалу в весовой категории до 62 килограммов стала титулованная россиянка Инна Тражукова, являющаяся действующей чемпионкой мира в весе 65 кг, а также многократной призеркой чемпионата Европы. Алина Бережная вышла к бронзовому финалу.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Вольная борьба Новости Спорта Спорт
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