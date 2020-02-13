Украина получила две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Европы по борьбе
Сразу две серебряные награды завоевали украинские борчихи на чемпионате Европы. Также наша копилка пополнилась бронзовой медалью.
Серебряные медали Украины принесли Оксана Ливач, которая в финале до 50 килограммов уступила болгарке Мыглене Селишци.
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Свой финальный бой проиграла и Соломия Винник. Она в финале весовой категории до 55 килограммов проиграла россиянке Ольге Хорошавцевой.
Выиграла свой "малый финал" Ангелина Лысак. Она получила бронзовую медаль в весовой категории до 59 килограммов.
Также медали сборная Украины может получить 14 февраля. Алина Акобия вышла в финал весовой категории до 57 килограммов, где встретится с чемпионкой Европы 2017 года, многократной чемпионкой Нордического чемпионата и чемпионкой мира U23 Грейс Якоб Булен из Норвегии.
Также финалисткой стала и Юлия Ткач. Ее соперницей по финалу в весовой категории до 62 килограммов стала титулованная россиянка Инна Тражукова, являющаяся действующей чемпионкой мира в весе 65 кг, а также многократной призеркой чемпионата Европы. Алина Бережная вышла к бронзовому финалу.