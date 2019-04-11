Украина получила второе золото чемпионата Европы по борьбе

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Ирина Гусяк
Ирина Гусяк / twitter.com/OlympicUA

Украинка Ирина Гусяк завоевала золото чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте.

Украинка, которая выступает в весовой категории до 55 кг, одержала убедительную победу в финале над болгаркой Эвелиной Николовой.

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Гусяк вслед за Оксаной Ливач (до 50 кг) восходит на первую ступеньку пьедестала чемпионата Европы по борьбе.

Также в активе украинской команды две бронзовые награды. Александр Хоцяновский в малом финале победил двукратного призера чемпионатов Европы поляка Роберта Барана со счетом 3:2.

Такую же награду для Украины завоевал Василий Шуптар. Бронзовый чемпион мира 2015 года завоевал награду в весовой категории до 65 кг.

Что такое вольная борьба?Спортивное единоборство, вид борьбы, в основе которого лежит позиционное маневрирование двух спортсменов, каждый из которых с помощью различных технических приемов (захватов, бросков, переворотов, подножек, подсечек и т.д.) пытается положить соперника на лопатки или набрать большее количество очков в процессе борьбы. От классической борьбе свободная отличается широким спектром техник, включающих использование ног: зацепы, подсечки, подножки и прочее.

Участники соревнований делятся на весовые категории — 7 для мужчин: до 55, 60, 66, 74, 85, 96 и 120 кг и 4 для женщин в программе Олимпийских игр: 48, 55, 60 и 72 кг и 7 для женщин в неолимпийских весовых категориях: до 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.

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Теги: Спорт Новости Спорта Вольная борьба
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