Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу U-20

Сборная Украины по футболу U-20 забила четыре гола в ворота сборной Панамы на чемпионате мира в матче 1/8 финала. Эта победа позволила украинцам выйти в четвертьфинал турнира. Впервые в истории.

Украина – Панама 4:1

Голы: Сикан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 – Волкер, 50

До этого украинцы трижды играли в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу U-20. И каждый раз уступали сопернику. В 2001 – Парагвае, в 2005 – Нигерии, а в 2015 – Сенегалу. При том что в 2005 году сборная Украины в группе играла с Панамой. И победила их 3:1. Все четыре голы забивали украинцы – Аржанов забил в собственные ворота. В ворота Панамы дважды забил Алиев. Еще один гол на счету Фещука. В 2019 году не обошлось без дубля в ворота соперников, и голов было больше.

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Украинцы вышли вперед уже на 23-й минуте, когда забил Сикан. Он же оформит до перерыва дубль, когда уже в добавленное арбитром время удачно сыграет в касание после прострела Конопли.



Сикан отметился дублем в этом матче

Между голами украинского нападающего будет и точный удар защитника Попова. Защитник удачно воспользуется ошибкой вратаря, и с близкого расстояния отправит мяч за линию ворот. Это третий гол Попова на этом турнире. Все три гола футболист забил головой.

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Волкер на пятидесятой минуте несколько восстановил интригу, когда сумел продавить украинских защитников и отличиться в этом матче. Это был единственный удар в створ ворот от сборной Панамы за весь матч.



Волкер забил единственный гол Панамы

Впоследствии Кащук, который вышел на замену, мог дважды забивать. Но первый раз он пробил мимо дальней штанги, а затем неудачно пробил в касание после прострела с фланга.

Окончательный результат матча установил Булеца. Команда разыграла атаку, и вратарь соперников на выходе выбил мяч за пределы штрафной. Первым на добивании был Дрышлюк. Он нанес неподготовленный удар в касание. Но мяч отлетел как раз туда, где и находился Булеца. Первым касанием он принял мяч, а вторым пробил мимо вратаря.

Украина побеждает и выходит в четвертьфинал Чемпионата мира. Там она сыграет против сборной Колумбии, которая в серии пенальти победила Новую Зеландию. Матч состоится в пятницу, 7 июня.