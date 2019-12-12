Украина с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею

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Сборная Украины проиграла Венгрии / Федерация хоккея Украины

Старт домашнего чемпионата мира оказался неудачным для молодежной сборной Украины. В первом матче украинцы уступили сверстникам из Венгрии.

В первом периоде украинцы так и не смогли довести атаки до логического завершения. Зато в конце двадцатиминутки "сине-желтые" пропустили.

К слову: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей

Уже на старте второго периода украинцы счет сравняли. Денис Архипенко замкнул передачу Дмитрия Даниленко. Но уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. До завершения второго периода Артур Оганджанян пропустил еще дважды.


Украинцы уступили венграм в первом матче (фото: Федерация хоккея Украины)

Еще одна шайба в ворота сборной Украины влетела в третьем периоде. Поэтому старт на домашнем чемпионате мира среди молодежных команд сборная Украины по хоккею начала с поражения.

Украина – Венгрия 1:5

Шайбы: 0:1 – Коватс (Хорват), 19:19. 1:1 – Архипенко (Даниленко), 22:05. 1:2 – Немет (Ретфалви), 22:43. 1:3 – Вертеш (Дезси), 32:08. 1:4 – Амбрус, 33:57. 1:5 – Дезси (Петер, Вертеш), 55:13.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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