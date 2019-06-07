Украина – Сербия: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

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Украина - Сербия - где смотреть онлайн матч 07.06.2019 - Евро 2020
Украина – Сербия где смотреть онлайн / УАФ

Сборная Украины в пятницу, 7 июня, сыграет матч квалификации против сборной Сербии. Посмотреть этот матч можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн. А также на сайте Спорт24 будет текстовая онлайн-трансляция.

Матч Украина – Сербия покажет телеканал "Украина". Также его будут транслировать на телеканале "Футбол 1". На обоих канал трансляция начнется в 21:40.

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В 20:30 на канале "Футбол 1" выйдет программа "Главная команда". В ней ведущий программы и гости студии непосредственно с места событий подготовят зрителя к главному матчу Украина – Сербия. А потом подробно проанализируют игру команды после финального свистка. Также в программе – эксклюзивные и оперативные интервью с героями матча.

 

Смотреть онлайн матч Украина – Сербия можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент стоит 89 гривен. Но он предполагает возможность просмотра и других футбольных матчей в HD-качестве.

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Текстовую онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина проведет Спорт24.

Матч Украина – Сербия состоится в пятницу, 7 июня. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
Источник: 24 канал
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