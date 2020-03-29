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Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020 благодаря мастерству Зинченко: видео

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Александр Зінченко / Коллаж

В рамках 1/16 финала чемпионата Европы в FIFA 20 Александр Зинченко не оставил ни одного шанса российскому коллеге.

Александр Зинченко на турнире Plan B FIFA Tournament, организованном блогом 433 для известных футболистов в FIFA 20, уверенно одолел российского защитника "Зенита" Данила Кругового – 1:6, пишет "Футбол 24".

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Украинец играл "Барселоной", в то время как его оппонент выбрал "Ливерпуль". Последний гол наш соотечественник забил, эффектно перебросив через голкипера соперника.

Украина – Россия на альтернативном Евро-2020: смотрите видео

Таким образом, Украина прорвалась в 1/8 финала альтернативного Евро-2020. Там ее уже ждут Бельгия (Лукаку), Сербия (Миленкович), Испания (Регилон), Северная Ирландия (Бойс), Израиль (Даббур), Германия (Лено), Румыния (Марин), Австрия (Грегорич), Чехия (Шик), Шотландия (Гилмор), Финляндия (Сойри) и Португалия (Жота).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФИФА Евро-2020 Новости Спорта Александр Зинченко Футбол Спорт
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