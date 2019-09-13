Украина выиграла первый матч на волейбольном Евро-2019

Сборная Украины довольно удачно начала выступление на Чемпионате Европы по волейболу.

В первом матче украинцы обыграли сборную Чехии. Выиграв два первых сета 25:21 и 25:19, сборная Украины довольно неожиданно проиграла третий сет.

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Упорная борьба шла и в четвертом сете. Ни одна из команд не отпускала соперника дальше, чем на два очка. Но после счета 18:18 украинцы были впереди. Они и выиграли четвертый сет 25:22, а в итоге и матч.

Украина – Чехия 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22)

Уже в субботу, 14 сентября, на сборную Украины ожидает матч против Нидерландов. Далее украинцы сыграют с Черногорией (16 сентября), Эстонией (18 сентября) и Польшей (19 сентября).

Напомним, что матчи группы D, где играет Украина, происходят в Нидерландах (Роттердаме и Амстердаме). Вообще, мужской чемпионат Европы впервые происходит сразу в четырех странах – во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Продлится он до 29 сентября