Украина завоевала рекордные 8 лицензий на Олимпиаду 2020 по гребле на байдарках и каноэ

54 Читати новину українською
Украина завоевала рекордные 8 лицензий на Олимпиаду 2020 по гребле на байдарках и каноэ
/ facebook.com/ukr.canoe

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала восемь лицензий на Олимпийские игры-2020 по результатам чемпионата мира в Сегеде (Венгрия).

Лицензии на главный турнир четырехлетнего цикла добытые в трех олимпийских видах: байдарка, "каноэ-двойка, 1000 м (мужчины) и "каноэ-двойка, 500 м".

Читайте также: Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Это лучший результат сборной Украины на лицензионных чемпионатах мира.

Согласно, системе олимпийского отбора, если спортсмен завоевал лицензию в разных классах лодок, то лицензия отдается большего класса, в нашем случае, "байдарке-четверке".

Мария Скорик завоевала лицензию в "одиночке, 200", а Мария Повх вместе с Людмилой Куклиновской – в "двойке, 500", но они были и в экипаже-четверке, поэтому лицензия отдается именно "К4-500".

Обо всех результатах украинских гребцов – читайте здесь.

blog_ava
Словами ко Дню Независимости Зеленский довел до истерики российских пропагандистов
сегодня
732
Теги: Спорт Новости Спорта Олимпиада-2020 Гребля
Источник: Федерация каноэ Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
сегодня 15:45 День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
52
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4549
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5103
"Фиорентина" и "Наполи" выдали невероятный матч, забив семь голов: видео
сегодня 12:55 "Фиорентина" и "Наполи" выдали невероятный матч, забив семь голов: видео
89
Непобедимый украинский боец одержал победу эффектным приемом: видео
сегодня 12:03 Непобедимый украинский боец одержал победу эффектным приемом: видео
449
Новости
Больше новостей
Залиште відгук