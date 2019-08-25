Украина завоевала рекордные 8 лицензий на Олимпиаду 2020 по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала восемь лицензий на Олимпийские игры-2020 по результатам чемпионата мира в Сегеде (Венгрия).

Лицензии на главный турнир четырехлетнего цикла добытые в трех олимпийских видах: байдарка, "каноэ-двойка, 1000 м (мужчины) и "каноэ-двойка, 500 м".

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Это лучший результат сборной Украины на лицензионных чемпионатах мира.

Согласно, системе олимпийского отбора, если спортсмен завоевал лицензию в разных классах лодок, то лицензия отдается большего класса, в нашем случае, "байдарке-четверке".

Мария Скорик завоевала лицензию в "одиночке, 200", а Мария Повх вместе с Людмилой Куклиновской – в "двойке, 500", но они были и в экипаже-четверке, поэтому лицензия отдается именно "К4-500".

Обо всех результатах украинских гребцов – читайте здесь.