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Украинцу Редкачу вдвое сократили дисквалификацию за укус соперника и позволили получить призовые

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Иван Редкач в бою против Дэнни Гарсии / Getty Images

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк пересмотрела свое решение о дисквалификации украинского боксера Ивана Редкача. И изменила его.

Напомним, 26 января Иван Редкач дрался с американцем Дэнни Гарсией в поединке за право провести поединок с чемпионом мира по версии WBC. Бой длился 12 раундов, а Редкач проиграл Гарсии решением судей. Больше, чем сам результат, это бой привлек внимание тем, что в 8-м раунде Редкач укусил соперника, когда боксеры находились в клинче. Сам укус был не сильный, и судья не заметил этот эпизод. Однако Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк решила наказать украинца. Его дисквалифицировали на один год, а также наложили штраф в размере 10 тысяч долларов. Наказание предусматривало, что боксер откажется от гонорара за этот бой в пользу комиссии.

К слову: Редкач впервые прокомментировал скандальный укус соперника в проигранном бою

Но все же Атлетическая комиссия таки решила пересмотреть свое решение после угроз судебных исков. Как пишет Boxing Scene, дисквалификация Ивану Редкачу была сокращена до шести месяцев. Также ему позволили получить гонорар за бой – 300 тысяч долларов. Однако штраф в 10 тысяч долларов оставили в силе.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Иван Редкач Спорт Бокс
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