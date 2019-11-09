Украинцы Лень и Михайлюк сыграли за свои команды в НБА, оба проиграли: видео

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Среди них и матчи с участием украинцев Алексея Леня (выступает за "Атланту) и Святослава Михайлюка (игрок" Детройта "). Однако обе команды проиграли.

Лень традиционно вышел в старте "Атланты". Его команда принимала "Сакраменто". Однако "Хоукс" на родной площадке сыграли крайне неудачно. Команда проиграла три из четырех четвертей, и в итоге уступила.

Лень сыграл почти 22 минуты, за которые набрал 4 очка, а также сделал 7 подборов.

Атланта – Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

Свое игровое время получил и Михайлюк. Он сыграл за "Детройт" в выездном матче против "Индианы". Украинец отличился 7 набранными очками, 2 подборами и 2 передачами за 16 минут игры.

Однако это не помогло его команде. "Пистоны" были впереди в первой четверти и почти до конца второй, но на большой перерыв ушли уже в роли догоняющих. После этого "Индиана" уже не дала сравнять счет. Поэтому в итоге тоже поражение команды украинца.

Индиана – Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

Орландо – Мемфис 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

Вашингтон – Кливленд 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)

Миннесота – Голден Стейт 125:119 OT (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)

Новый Орлеан – Торонто 104:122 (30:30, 23:45, 22:22, 29:25)

Даллас – Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

Юта – Милуоки 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

Денвер – Филадельфия 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13)

Портленд – Бруклин 115:119 (20:26, 29:28, 37:35, 29:30)

Лейкерс – Маями 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)