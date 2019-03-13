Украинцы провалили индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, победу неожиданно получил Пайффер

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Никто из украинцев не сумел удивить, показав не слишком удачные результаты. А победил немец Арнд Пайффер.

Победитель индивидуальной гонки показал время в 52:42,4 минуты. При этом немец закрыл все мишени. Несмотря на неблагоприятную погоду во время гонки, такой результат в стрельбе показал только Ветлы-Сьястад Кристиансен. Однако он лишь восьмой.

Серебряную награду получил представитель Болгарии Владимир Илиев. Он получил лишь минуту штрафа, и отстал от победителя на 1:08,7.

Помешать ему мог Тарьей Бё. Однако норвежец проиграл болгарину 0,4 секунды на финише, тоже имея одну минуту штрафа.

Сборная Украины в индивидуальной гонке выступила не самым сильным составом. Чемпион мира Дмитрий Подручный еще отдыхал от предыдущих соревнований, поэтому участия в гонке не принимал. А Артем Прима еще не восстановился после проблем с кишечной инфекцией.

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Поэтому среди украинцев лучший результат у молодого Виталия Труша. Он финишировал 59-ым с двумя промахами в активе. Отставание от победителя составило 7:59,6. По шесть промахов на каждого у Руслана Ткаленко и Сергея Семенова. Первый из них – 65-ый (+8: 48,4), второй – 69-ый (+9:22,1). Артем Тищенко семь раз не попал в мишени и показал 83-ий результат (11:26,8).

В четверг, 14 марта, на чемпионате мира по биатлону – одиночная смешанная эстафета. Начало в 18:10 по киевскому времени.