Украинцы завоевали еще две медали на Кубках мира по фехтованию

В Берне (Швейцария), Каире (Египет) и Орлеане (Франция) продолжаются этапы Кубка мира. 24 ноября состоялся ряд командных соревнований.

Мужчины-шпажисты в Берне завоевали бронзу в командных соревнованиях. Анатолий Герей, Богдан Никишин и Роман Свичкарь проиграли Италии в полуфинале (31:32), но ярко победили Японию (32:31) в матче за бронзу.

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Начало матча было за украинцами, которые после двух столкновений вели – 4:3. Но затем с разницей в пять уколов проиграл Роман Свичкарь. Догнать японцев удалось только через четыре схватки на отметке 24: 24, причем сделал это все тот же победивший Свичкарь. Следующая дуэль Анатолия Герея завершилась вничью, и счет в матче стал 26:26. А судьбу медали решила победа Богдана Никишина над Коки Кано – 6:5.



Мужская сборная Украины по фехтованию | Фото: Prosportua

В Орлеане украинские саблистки Алина Комащук, Елена Воронина и Ольга Харлан также уступили в полуфинале Кореи (43:45). Но в матче за бронзу победили Венгрию (45:36).



Женская сборная Украины по фехтованию / Фото: Prosportua

Спорт 24 писал, что украинские шпажисты выиграли две награды на этапе Кубка мира по фехтованию в швейцарском Берне. Золото на свой счет записал Игорь Рейзлин.

Также во французском Орлеане без награды не осталась титулованная Ольга Харлан. Украинка открыла олимпийский сезон бронзой Кубка мира.