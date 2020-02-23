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Украинец Алексей Лень с победы дебютировал за новую команду в НБА: видео

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Алексей Лень / NBA.com

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл дебютный матч за команду НБА "Сакраменто Кингз". Соперником клуба украинца был "Лос-Анджелес Клипперс".

Матч против "Клипперс" Лень начал на скамейке запасных. А на площадке украинец провел лишь 16 минут. За это время он заработал лишь три очка и сделал 8 подборов.

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Игра закончилась победой "Сакраменто". При этом "Кингс", которые играли в гостях, еще со старта вышли вперед. И только внутри четвертой четверти "Клипперс" удалось сравнять счет и даже быть впереди в счете. И все же концовку матча лучше провела команда Леня.

Клипперс – Сакраменто 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

Несмотря на эту победу, "Сакраменто" находятся за пределами топ-8 команд в Западной конференции, которые и сыграют в плей-офф.

Видеообзор матча Клипперс – Сакраменто

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Алексей Лень Баскетбол
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