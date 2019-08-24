Украинец Бухов стал чемпионом мира по плаванию, опередив соперника на 0,01 секунды
Украинец Владислав Бухов выиграл золото на юниорском чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).
Бухов занял первое место на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 22,13. Всего 0,01 секнуд он выиграл у серебряного призера американца Дэвида Кертисс.
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Таким образом, Бухов с результатом в 22,13 секунды принес Украине первую медаль на соревнованиях в Будапеште.
Еще один украинец Илья Линник отстал от Бухова на 0,4 секунды и занял шестое место в заплыве.
Стоит отметить, что в полуфинале Бухов проплыл с юниорским рекордом Украины – 22,09. При этом он вышел в финал со вторым результатом. Скорее Бухова оказался тот же американец Дэвид Кертисс (21,95).
После четвертого дня соревнований Украина занимает восьмую позицию в общем рейтинге, в топе с огромным отрывом – Соединенные Штаты Америки.