Украинец Чумак стал бронзовым призером чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кг

Украинец Дмитрий Чумак завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Таиланде.

Украинский спортсмен показал третий результат в толчке. Чумак преодолел вес 217 кг в весовой категории до 102 кг.

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Чумак в рывке зафиксировал над головой штангу весом 176 кг, а в толчке поднял 217 кг. В сумме с результатом 393 кг 29-летний силач из Скадовска показал четвертый результат.

Обладателем золота в общем зачете в этой весовой категории стал белорус Евгений Тихонцов с результатом 398 килограммов (180 + 218). Тройку лидеров дополнили кореец Юнсун Цин 397 (181 + 216) и иранец Реза Дедар 394 (175 + 219).

Для Чумака бронза в Таиланде стала третьей медалью на чемпионатах мира. В 2015 году украинец завоевал бронзу в категории до 94 кг, а год назад стал вице-чемпионом в категории до 102 кг.

Свою главную победу в карьере Дмитрий Чумак получил в апреле текущего года, завоевав золото чемпионата Европы в категории до 102 кг.