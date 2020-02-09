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Украинец Далакян выиграл бой со сломанной рукой

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Артем Далакян / union-boxing.com

Украинский боксер Артем Далакян получил перелом правой руки в поединке против венесуэльца Хосбера Переса. В субботу, 8-го февраля, Артем защитил титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

SportArena сообщает, что Артем травмировал руку в 6-м раунде поединка. Зато сайт klitschko-brothers.com утверждает, что Далакян боксировал с травмой со 2-го раунда.

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Менеджер украинца Дмитрий Елисеев в комментарии XSPORT подтвердил информацию о травме, а также рассказал о характере повреждения.

Пока не ясно перелом это или нет, но то, что он травмировал руку – это точно. Сейчас врачи выясняют, какой характер травмы. Говорят, что очень похоже на трещину в кости, но пока это только предположение,
– заявил менеджер Артема.

Сразу после поединка Далакяну наложили гипс.

Несмотря на травму Далакян в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе. Украинец победил Переса единогласным решением судей.

Далакян – Перес видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Артем Далакян Бокс
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