Украинец Дмитрий Чумак завоевал три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

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Украинец Дмитрий Чумак завоевал три золота на чемпионате Европы
Украинец Дмитрий Чумак завоевал три золота на чемпионате Европы / Screenshot

Дмитрий Чумак принес Украине первые золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. И сразу три награды высшей пробы.

Не было равных украинцу в весовой категории до 102 килограммов.

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Наш тяжеловес победил в рывке и толчке. А затем в итоге Дмитрий Чумак стал лучшим по сумме двух дисциплин в двоеборье. Результат нашего спортсмена – 391 килограмм, из которых 175 – в рывке и 216 – в толчке.

Кроме золота Дмитрия Чумака коллекцию нашей команды бронзовыми наградами пополнили Константин Рева и Кирилл Пирогов. Рева показал третий результат в толчке, а Пирогов – в рывке в дивизионе до 96 килограммов.

Видео: Дмитрий Чумак завоевал три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

 

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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Тяжёлая атлетика
Источник: 24 канал
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