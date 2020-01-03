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Украинец Герун попал в топ-10 самых полезных игроков чемпионата Испании в 2019 году

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Владимир Герун / La Voz de Galicia

Украинский центровой "Уникахи" Владимир Герун вошел в топ-10 самых полезных баскетболистов года в чемпионате Испании.

Об этом сообщает официальный сайт лиги ACB.

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Украинец за год набрал 507 баллов эффективности. Геруна опередили только разыгрывающий "Реала" Факундо Кампаццо, центровой "Тенерифе" Георги Шермадини, центровой "Реала" Вальтер Таварес, разыгрывающий "Реала" Николас Лапровиттола, центровой "Валенсии" Боян Дублевич и центровой "Барселоны" Анте Томич.

Герун перешел в "Уникаху" этим летом. До этого он выступал в Испании за "Бреоган". Украинец вошел в топ-5 голосования за звание MVP чемпионата Испании прошлого сезона.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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