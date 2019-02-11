Украинец Герун признан лучшим игроком тура чемпионата Испании: видео

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Владимир Герун
Владимир Герун / ФБУ

Украинский баскетболист "Бреогана" Владимир Герун признан MVP 20-го тура чемпионата Испании.

В победном матче с "Мурсией" (77:73) Герун за 25 минут собрал впечатляющий дабл-дабл – на счету украинца 20 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

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Рейтинг эффективности Геруна составил 37 баллов, что позволило Владимиру стать самым ценным игроком 20-го тура чемпионата Испании.

К слову, сейчас "Бреоган" занимает 14 место в чемпионате Испании.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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