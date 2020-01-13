Украинец Гвоздик возобновил тренировки и анонсировал важную новость – фото
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото с тренировки.
Украинец подписал фото словами "в ожидании новостей". Возможно скоро болельщики боксера узнают имя его следующего соперника.
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К слову, свой последний бой Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял чемпионский титул.
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