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Украинец Яремчук прокомментировал возможность перехода в российский "Зенит"

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Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказался относительно трансфера в российский "Зенит".

Роман Яремчук в программе "Вацко Live" заявил, что для него футбол важнее денег.

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"Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играют, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, надо же кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей. Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

Если бы "Зенит" предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно,
– сказал Яремчук.

В текущем сезоне Яремчук провел за "Гент" 31 матч во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету Романа 5 голов за сборную Украины.

А самый важный мяч в сезоне, по словам Романа, он забил сборной Португалии в отборе на Евро-2020 (2:1).

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Новости России Роман Яремчук
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