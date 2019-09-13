Украинец Коробов вышел во второй раунд на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске

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Антон Коробов
Антон Коробов / Фото из открытых источников

Украинский гроссмейстер Антон Коробов (2679) вышел во второй раунд Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске (Россия), одолев на тай-брейке индуса Абхиджита Гупту (2616).

Сначала в двух классических партиях соперники расписали ничью – 1:1. А на тай-брейке началась настоящая игра нервов.

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Сначала черными победил Гупта, затем черными отыгрался Коробов. Но в двух последующих партиях дважды выиграл наш земляк. Общий счет матча – 4:2.

Во 2-м раунде украинец сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Лемом.

К слову, другой украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (2675) покинул соревнования в 1-м раунде со скандалом.

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Теги: Спорт Шахматы
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