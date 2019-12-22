Украинец Кравец забил третий гол в четырех матчах за турецкий клуб: видео

Украинский нападающий Артем Кравец продолжил забивать за турецкий "Кайсериспор". На этот раз форвард отличился в ворота "Истанбула".

Портной забил на 38-й минуте, отличившись ударом головой. Это его третий гол за команду. При этом забил он на протяжении последних четырех игр. Причина в том, что начало сезона украинец пропустил, залечивая травму.

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Первый гол Кравец забил в ворота "Манисы" в Кубке Турции. Это был третий гол "Кайсериспора", а команда победила 3:2. После этого единственный гол в матче в исполнении Кравца принес победу его команде над "Ризеспором" в чемпионате. В матче против "Газиантеп" форвад не забивал, а "Кайсериспор" проиграл 3:0. Ответный матч против "Манисы" он пропускал, а матч закончился вничью 3:3. И вот в матче против "Истанбула" игрок вышел в старте и забил.

Но стоит отметить, что "Кайсериспор" проиграл этот матч. Уже в начале встречи команда пропустила дважды. При этом игроки "Кайсериспора" забивали в свои ворота – на 5-й минуте "отличился" Лопес, а на 10-й – Кула. После этого забил Кравец, а во втором тайме "Кайсериспор" пропустил еще дважды и проиграл.

Видео гола Кравца