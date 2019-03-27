Украинец Лень набрал 13 очков в победном матче "Атланты" в НБА: видео

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Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева) / Фото из открытых источников

Украинский центровой американского баскетбольного клуба "Атланта" Алексей Лень принял участие в победном матче НБА против "Нью-Орлеана" (130:120).

"Нью-Орлеан" – "Атланта" 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

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За 26 минут украинский центровой набрал 13 очков и реализовал 3 из 5 трехочковых. Также в активе Леня 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 потери. Показатель результативности Алексея стал четвертым в команде в этот вечер.

Также в этом матче Алексей Лень повторил личный рекорд по количеству точных 3-очковых бросков за четверть.

"Хокс" занимают 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь на субботу, 30 марта, против "Портленда".

Видеообзор матча Нью-Орлеан – Атланта

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Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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