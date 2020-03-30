Украинец Лень о смене клуба в НБА: Было тяжело играть, понимая, что плей-офф тебе не светит

Украинский баскетболист Алексей Лень, выступающий в НБА за "Сакраменто", поделился впечатлениями от новой команды. Алексей зимой перешел в лагерь "Кинз" из "Атланты".

Лень заявил, что хотел остаться в "Атланте", информирует XSPORT. Баскетболист утверждает, что его все устраивало в предыдущем клубе.

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100% – я хотел остаться. Мне нравится тренерский штаб. Мне нравятся партнеры. Все было круто. У меня действительно было ощущение того, что я нахожусь в семье. В прошлом сезоне вы могли видеть нашу траекторию развития: каждый игрок прогрессировал до конца сезона,

– сказал украинец.

По мнению Алексея, неудачи "Атланты" в текущем сезоне связаны с плохим началом сезона и молодым составом.

"Атланта" предпоследняя команда Восточной конференции.

"То, как мы начали этот сезон – главная проблема заключается в том, что у нас слишком много молодых игроков. Мне кажется, у нас было недостаточно ветеранов и игроков, которые могли повести за собой. Этот сезон пошел не по плану, поэтому организации пришлось вносить коррективы. Это бизнес, так что я понимаю, что они должны были сделать это", – сказал Алексей.

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После перехода Леня в "Сакраменто" калифорнийский клуб выдал отрезок с 6 победами в 9 матчах. В первую очередь "Кингз" улучшили работу в обороне.

По словам Леня, "Атланта" и "Сакраменто" отличаются задачами на матч, стоящими перед игроками.

Здесь были абсолютные другие настроения, ведь мы вели борьбу за восьмое место. Когда я был в "Атланте", тяжеловато было играть, понимая, что плей-офф тебе не светит. Игра начинается и ребята думают о себе и своих набранных очках. В "Сакраменто" все думают только о команде и победе,

– заявил Лень.

Он добавил, что в "Сакраменто" баскетболистов не волнует, сколько очков они наберут.

"Важна только победа. Плюс самоотдача здесь на другом уровне. Каждый из пяти игроков, на площадке, играет на пределе. Это облегчает работу", – резюмировал украинец.

Сейчас матчи НБА приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Количество погибших от коронавируса в США достигло 2 048 человек, количество инфицированных – 121 563.

Эпицентрами эпидемии в стране являются агломерация Нью-Йорка (52 318 случаев и 728 погибших), и Нью-Джерси (11 124 случаев и 140 погибших).

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