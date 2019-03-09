Украинец Лесюк завоевал первое серебро на Гран-при Марракеша по дзюдо: видео

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Артем Лесюк (слева)
Артем Лесюк (слева) / facebook.com/UkraineJudoFederation

Украинец Артем Лесюк завоевал серебряную медаль Гран-при по дзюдо в весе до 60 килограмм, который проходит в Марракеше.

Лесюк уверенно стартовал с победы над немцем Морицем Плафки. Затем победил борца из Йемена Али Хусрофа.

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Затем последовала эмоциональная схватка с лидером посева двукратным призером чемпионатов мира грузином Амираном Папинашвили. Украинец набрал два нарушения, но за секунду до конца схватки провел ваза-ари и вышел в полуфинал. Там он получил легкую победу, сначала проведя ваза-ари, а затем и иппон.

В финале Лесюк встретился с узбеком Шарафуддином Лутфиллаевым и позволил сопернику провести ваза-ари в дополнительное время.

Что такое иппон и ваза-ари?Иппон – это самая высокая оценка, которую боец ​​может достичь в японских боевых искусствах, как правило, в таких как дзюдо, каратэ или джиу-джитсу. С японского слово "иппон" переводится как "одно полное очко".

Ваза-ари вторая оценка в поединке, считается половиной иппон. Борец, который провел 2 приема, обозначенных ваза-ари, досрочно объявляется победителем схватки.

Завоеванное серебро для украинского спортсмена является первой медалью уровня Гран-при в карьере.

Артем Лесюк получил серебро гран-при по дзюдо: смотрите видео

Ранее Спорт 24 писал, что украинский дзюдоист Артем Хомула завоевал бронзовую награду гран-при Тель-Авива в весовой категории до 73 кг.

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Теги: Спорт Новости Спорта Дзюдо
Источник: 24 Канал
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