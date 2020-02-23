Украинец Максим Бурсак со сломанной рукой победил россиянина Максима Смирнова

Украинский боксер второго среднего веса Максим Бурсак победил единогласным решением судей россиянина Максима Смирнова Однако легкой эта победа для украинца не была.

Уже после боя стало известно, что Бурсак почти весь бой провел со сломанной рукой. Об этом сам боксер сообщил на своей странице в Instagram.

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"Спасибо всем, кто за меня болел... Мы провели хороший бой и одержали победу. В первом раунде сломал руку, поэтому боксировал легко на классе... Мы движемся дальше", – написал Бурсак.

Напомним, бой Бурсака против россиянина Смирнова произошел во время боксерского вечера в Броварах, где главным событием стала защита титула украинца Дениса Беринчика против Эктора Сармієнто. Наш боксер победил единогласным решением судей.

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