Украинец Малиновский избежал дисквалификации до конца сезона за удар соперника ногой в лицо

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский не будет дисквалифицирован в чемпионате Бельгии. Следовательно игрок сможет сыграть за свою команду уже в ближайшем матче – в воскресенье, 14 апреля, против "Брюгге".

Спорт 24 писал, что 25-летний игрок сборной Украины забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление. После борьбы за мяч он упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутсов рассек лицо оппоненту. Прокуратура Федерации футбола Бельгии требовала для Малиновского дисквалификацию на семь матчей, а также штраф в размере семи тысяч евро.

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Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии пять часов рассматривал дело Малиновского. Адвокаты украинского футболиста сумели доказать, что в действиях Малиновского не было злого умысла, и сам удар ногой по лицу был случайностью. Поэтому в итоге украинец был оправдан, а его дисквалификация – отменена.

Таким образом, Малиновский сможет сыграть уже в ближайшем матче "Генка" против "Брюгге" в рамках чемпионата Бельгии. Поединок состоится в воскресенье, 14-го апреля.

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Теги: Спорт Футбол Руслан Малиновский
Источник: 24 канал
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