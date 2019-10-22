Украинец Марченко уверенно вышел во второй круг на турнире ATP

Украинский теннисист Илья Марченко уверенно преодолел первый круг на челленджере в Бресте (Франция). 272 номер мирового рейтинга одолел словака Лукаса Клея.

Илья Марченко – Лукас Клей 2:0 (6:4, 6:2)

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В первом сете Илье удалось сделать брейк в седьмом гейме. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть первую партию, в которой словак не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче украинца.

В следующей партии теннисисты обменялись брейками в первых геймах. После этого Марченко еще дважды отобрал подачу и выиграл сет.

В общем матч длился немного больше часа. В 1/16 финала Марченко встретится с итальянцем Томасом Фаббиано, который в рейтинге ATP 111-й.

Это будет вторая встреча теннисистов. Первую игру выиграл итальянец по итогам двух сетов.

В начале октября Илья Марченко впервые с 2014 года выиграл соревнования ATP. Он отпраздновал победу на челленджере в Нур-Султане (Казахстан). В финале турнира украинец победил Янника Мадена.

Также Илья выиграл турнир в Нур-Султане в паре с представителем Финляндии Гарри Хелиовааром.