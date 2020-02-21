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Украинец Марченко в тяжелом матче вышел в полуфинал турнира ATP в Италии

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Илья Марченко / btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Бергамо в трех сетах обыграл француза Баптиста Крепатта – 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0.

Илье Марченко понадобилось 2,5 часа, чтобы обыграть  365-ю ракетку мира.

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По ходу первого сета Марченко не защитил свою подачу при счете 5:4. Позже француз подавал на победу в матче и при счете 6:5 во второй партии проиграл гейм "всухую". Далее Марченко записал в свой актив тай-брейк 7:3 и все шесть геймов в решающем сете.

Следующим соперником Ильи Марченко станет еще один французский теннисист – 19-летний Уго Гастон (АТР 248), посеянный на турнире под 15 номером.

Днем ранее Марченко за 48 минут прошел 174-ю ракетку мира Романа Сафиуллина. Россиянин отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 5:7.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис
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