Украинец Михайлюк помог "Детройту" обыграть "Новый Орлеан" в матче НБА: видео
Баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в матче с "Новым Орлеаном". Набранные украинцем очки помогли его команде обыграть соперника.
Украинец провел на паркете 20 минут и 14 секунд. За это время он успел набрать 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 3 из-за дуги), сделать 1 подбор, 1 передачу и 2 перехвата. Показатель "+/-" Михайлюка составил -3.
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Сам матч закончился выездной победой "Детройт" 103:105. Все благодаря точному броску с сиреной Деррика Роуза.
Видеообзор матча Новый Орлеан — Детройт
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