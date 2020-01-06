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Украинец Михайлюк провел феерический матч против своей бывшей команды: видео

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Святослав Михайлюк / Getty Images

В очередном поединке регулярного чемпионата НБА "Детройт" на выезде уступил "Лейкерс" со счетом 99:106.

"Лейкер" – "Детройт" 106:99 (23:22 33:25, 19:32, 31:20)

22-летний украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в поединке, набрав 14 очков.

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Отметим, что тренер "поршней" Дуэйн Кейси задействовал украинца со скамейки запасных. На счету Михайлюка 31:37 сыгранных минут.

Кроме набранных очков, Святослав также сделал 1 подбор и 2 передачи. Он стал вторым по результативности в составе "Детройта" после Деррика Роуза (28).

"Лейкерс" все же оказались сильнее "Пистонса" и победили со счетом 106:99. Трипл-дабл на счету ЛеБрона Джеймса, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл.

Действия Святослава Михайлюка в матче против "Лейкерс": смотрите видео

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
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