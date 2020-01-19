Украинец Михайлюк в топ-5 игроков НБА за важным показателем
Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк вошел в топ-5 среди всех игроков НБА по проценту попаданий трехочковых бросков.
Как сообщает Tribuna.com, Михайлюк попадает 44,5% дальних бросков при 4,6 попытки в среднем за матч.
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Лидеры НБА по проценту трехочковых
1. Джордж Хилл ("Милуоки") – 53,3%
2. Джей Джей Редик ("Нью-Орлеан") – 46,5%
3. Маркус Моррис ("Нью-Йорк") – 45,9%
4. Майерс Ленард ("Майами) – 45,7%
5. Святослав Михайлюк ("Детройт") – 44,5%
- В предыдущей игре против "Атланты" Михайлюк сыграл 28 минут и набрал 25 очков, что стало персональным рекордом для украинца.
- Матч закончился довольно уверенной победой "Детройта" на выезде 103:136.
- 16 января Михайлюк помог "Детройту" победить "Бостон". Украинец забросил со своей половины поля.
- Михайлюк выступает за "Детройт" с 2019 года. До этого Святослав выступал за "Лейкерс".
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