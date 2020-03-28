Украинец Милевский принес победу брестскому "Динамо": видео
Украинский футболист Артем Милевский, который выступает за белорусское "Динамо", принес победу своей команде забив в матче единственный гол. Ассист на счету другого украинского полузащитника Александра Нойока.
Все футбольные чемпионаты временно остановили из-за пандемии коронавируса. В Европе же из всех национальных чемпионатов по футболу продолжается только один – в Беларуси.
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В рамках второго тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" померялось силами со "Слуцком". Единственный гол в матче забил бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский. 35-летний украинец вышел в стартовом составе, а на 19-й минуте открыл счет во встрече.
Это первое результативное действие игрока в сезоне 2020. Футболист отметился забитым мячом со штрафного после сброса головой Александра Нойока.
Трансляция поединка была доступна на YouTube-канале Football Hub.
Гол Артема Милевского смотрите видео:
В первом туре брестское "Динамо" сыграло вничью с дебютантом-ФК "Смолевичи" (1: 1).
Милевский отыграл в Слуцке 79 минут, а украинский полузащитник Александр Нойок – весь матч.
Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.
Украинский защитник "Слуцка" Сергей Чеботаев – в запасе.
Добавим, что по состоянию на сегодня, 28 марта, в Беларуси выявлено 94 случая заболевания коронавирусом. Умерших нет.
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