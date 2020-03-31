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Украинец Нойок оказался самым дорогим игроком чемпионата Беларуси – рейтинг

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Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Опорный полузащитник Александр Нойок, который выступает за "Динамо" Брест, стал самым дорогим игроком чемпионата Беларуси.

Аналитический портал Transfermarkt оценил 27-летнего украинца в 1,5 миллиона евро.

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Теперь Нойок делит первую строчку с Михаилом Гордийчуком, а украинский центральный защитник Евгений Хачериди опустился на 5 строчку рейтинга.

Топ-10 игроков чемпионата Беларуси по цене:

Другой украинский форвард "Динамо" Брест Артем Милевский, который был включен в сборную второго тура чемпионата Беларуси, не попал в сотню самых дорогих игроков и был оценен в 100 тысяч евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Новости Беларуси
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