Украинец Нойок забил невероятный гол в последнем туре чемпионата Беларуси: видео

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Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

В последнем туре чемпионате Беларуси "Динамо" Брест на выезде обыграл "Динамо" Минск со счетом 3:1.

Решающий гол своей команды забил украинский полузащитник Александр Нойок.

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27-летний хавбек на 58 минуте решился на дальний выстрел и невероятным ударом пробил голкипера соперника.

В этом сезоне на счету Нойока 23 матча и пять забитых голов. Кроме Александра, за брестский коллектив выступают еще два украинца – Артем Милевский и Алексей Хобленко. Если первый просидел встречу на скамейке запасных, то второго не было даже в заявке.

Видео голую Нойока

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости Беларуси
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