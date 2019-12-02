Украинец Нойок забил невероятный гол в последнем туре чемпионата Беларуси: видео

В последнем туре чемпионате Беларуси "Динамо" Брест на выезде обыграл "Динамо" Минск со счетом 3:1.

Решающий гол своей команды забил украинский полузащитник Александр Нойок.

Вы видели? Гол украинца Хобленко принес "Динамо" золотые медали чемпионата Беларуси: видео

27-летний хавбек на 58 минуте решился на дальний выстрел и невероятным ударом пробил голкипера соперника.

В этом сезоне на счету Нойока 23 матча и пять забитых голов. Кроме Александра, за брестский коллектив выступают еще два украинца – Артем Милевский и Алексей Хобленко. Если первый просидел встречу на скамейке запасных, то второго не было даже в заявке.

Видео голую Нойока