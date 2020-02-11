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Украинец Новиков на последних секундах вырвал победу у россиянина, выйдя в финал ЧЕ – видео

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Семен Новиков / UWW

10 февраля состоялся первый день чемпионата Европы по борьбе. Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков вышел в финал в весовой категории до 87 килограммов.

В полуфинале Новиков сошелся с одним из лидеров сборной России в этой категории, молодым, но титулованным Александром Комаровым. Проигрывая по ходу встречи, до последних секунд Новиков не оставлял надежду вырвать победу и ему это удалось.

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Действие, сделанное (переворот с рукой и головой на 2 балла) за 10 секунд до конца встречи, вывело украинца в финал. В схватке за золото Семен встретится с Виктором Лоринцом из Венгрии, который на прошлом чемпионате мира в Нур-Султане завоевал серебро, уступив украинцу Жану Беленюку.

Украинцы Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) не смогли пройти в финал. 11 февраля они будут бороться в бронзовом финале.

Чемпионат Европы по борьбе проводится в Риме (Италия), он продлится до 16 февраля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Вольная борьба
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