Украинец Остроушко возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов

Македонский гандбольный клуб "Еврофарм Работник", за который выступает украинец Владислав Остроушко, одержал сенсационную домашнюю победу над шведским "Савехофом" в Лиге чемпионов – 32:31.

Украинский игрок шесть раз расписался в воротах соперника и продолжил возглавлять рейтинг бомбардиров турнира с 53 заброшенными мячами. Читайте также: Украинский клуб отправил тренера в отставку из-за провала в Лиге чемпионов

Гонка бомбардиров гандбольной Лиги чемпионов К слову, чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" продолжили серию без побед в групповом турнире Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). В восьмом туре розыгрыша "Мотор" во Франции потерпел седьмое поражение, проиграв "Монпелье" – 30:34 (15:16).