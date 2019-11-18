Украинец Остроушко возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов

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Владислав Остроушко (справа)

Македонский гандбольный клуб "Еврофарм Работник", за который выступает украинец Владислав Остроушко, одержал сенсационную домашнюю победу над шведским "Савехофом" в Лиге чемпионов – 32:31.

Украинский игрок шесть раз расписался в воротах соперника и продолжил возглавлять рейтинг бомбардиров турнира с 53 заброшенными мячами.

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Гонка бомбардиров гандбольной Лиги чемпионов

К слову, чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" продолжили серию без побед в групповом турнире Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

В восьмом туре розыгрыша "Мотор" во Франции потерпел седьмое поражение, проиграв "Монпелье" – 30:34 (15:16).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
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