Украинец Остроушко возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов
Македонский гандбольный клуб "Еврофарм Работник", за который выступает украинец Владислав Остроушко, одержал сенсационную домашнюю победу над шведским "Савехофом" в Лиге чемпионов – 32:31.
Украинский игрок шесть раз расписался в воротах соперника и продолжил возглавлять рейтинг бомбардиров турнира с 53 заброшенными мячами.
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Гонка бомбардиров гандбольной Лиги чемпионов
К слову, чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" продолжили серию без побед в групповом турнире Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
В восьмом туре розыгрыша "Мотор" во Франции потерпел седьмое поражение, проиграв "Монпелье" – 30:34 (15:16).
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