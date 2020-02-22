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Украинец Петряк оформил фантастический хет-трик в Венгрии за 12 минут – видео

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Иван Петряк / ФК "Фехервар"

Украинский хавбек Иван Петряк отличился хет-триком за "Фехервар" в матче 22-го тура чемпионата Венгрии с "Залаэгерсегом".

Фехервар – Залаэгерсег 4:1

Голы: Стопіира, 5, Петряк, 49, 57, 61 – Радо, 85 (пен.)

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Петряк вышел в старте, а на 49-й минуте сделал счет 2:0, сыграв на добивании после нереализованного пенальти.

На 57-й минуте он забил второй мяч, а через 4 минуты оформил хет-трик. Впервые во взрослой карьере Петряк забил трижды в одном матче.

Видео голов Петряка

До этой встречи Петряк забил 2 гола в 29 матчах в сезоне. Сейчас на его счету 5 мячей и 5 ассистов в 30 встречах.

Напомним, что "Фехервар" продолжает погоню за "Ференцварошем" Реброва, который лидирует в турнирной таблице. Команда Петряка отстает от "Фради" на 6 очков, также столичный клуб имеет два матча в запасе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Иван Петряк Новости Спорта Спорт Футбол
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