Украинец Петряк отметился курьезным голом в контрольном матче – видео

13 января венгерский "МОЛ-Фехервар" украинца Ивана Петряка провел контрольный матч против швейцарского "Сьона" – 1:1.

Иван Петряк оригинальным способом открыл счет в спарринге. На 25-й минуте арбитр назначил штрафной в пользу "Фехервара", и пока швейцарцы выстраивали стенку, Петряк забил фактически в пустые ворота.

Смотрите также: Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули – позорное видео

Интересно, что судья не предупреждал, что стандарт должны разыграть по свистку, а потому засчитал забитый мяч. Добавим, что "Сьон" отыгрался уже через 6 минут, а команды разошлись со счетом 1:1.

Видео гола Петряка

В нынешнем сезоне на счету Петряка 16 матчей в чемпионате Венгрии, в которых он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.