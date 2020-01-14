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Украинец Петряк отметился курьезным голом в контрольном матче – видео

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Иван Петряк / ФК "Фехервар"

13 января венгерский "МОЛ-Фехервар" украинца Ивана Петряка провел контрольный матч против швейцарского "Сьона" – 1:1.

Иван Петряк оригинальным способом открыл счет в спарринге. На 25-й минуте арбитр назначил штрафной в пользу "Фехервара", и пока швейцарцы выстраивали стенку, Петряк забил фактически в пустые ворота.

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Интересно, что судья не предупреждал, что стандарт должны разыграть по свистку, а потому засчитал забитый мяч. Добавим, что "Сьон" отыгрался уже через 6 минут, а команды разошлись со счетом 1:1.

Видео гола Петряка

В нынешнем сезоне на счету Петряка 16 матчей в чемпионате Венгрии, в которых он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Иван Петряк
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