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Украинец Соболь ассистом помог "Брюгге" победить в последнем матче года: видео

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Эдуард Соболь / УАФ

Защитник бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь отметился результативной передачей в игре 21-го тура чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегема" (4:0).

Брюгге – Зюлте Варегем 4:0

Голы: Дьятта, 30 Окереке, 61, 64, Вормер, 90+2

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Украинец записал результативное действие себе в актив уже в компенсированное время встречи, сделав голевой пас на Руда Вормера. Соболь вышел в старте и отыграл весь матч.

Видео асиста Соболя

В нынешнем сезоне Соболь сыграл 25 поединков за "Брюгге", сделав 3 результативные передачи.

Отметим, что команда украинца ушла на зимний перерыв лидером чемпионата Бельгии. В активе "Брюгге" 49 очков, отрыв от второго "Антверпена" составляет 11 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол
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