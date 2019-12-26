Украинец Соболь ассистом помог "Брюгге" победить в последнем матче года: видео
Защитник бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь отметился результативной передачей в игре 21-го тура чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегема" (4:0).
Брюгге – Зюлте Варегем 4:0
Голы: Дьятта, 30 Окереке, 61, 64, Вормер, 90+2
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Украинец записал результативное действие себе в актив уже в компенсированное время встречи, сделав голевой пас на Руда Вормера. Соболь вышел в старте и отыграл весь матч.
Видео асиста Соболя
В нынешнем сезоне Соболь сыграл 25 поединков за "Брюгге", сделав 3 результативные передачи.
Отметим, что команда украинца ушла на зимний перерыв лидером чемпионата Бельгии. В активе "Брюгге" 49 очков, отрыв от второго "Антверпена" составляет 11 очков.
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