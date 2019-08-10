Украинец Пономарь завоевал золото на чемпионате Европы по велоспорту

Украинский гонщик Андрей Пономарь завоевал золото в юниорской гонке чемпионата Европы-2019 по велоспорту, который проходит в голландском городе Алкмар.

На финише украинец показал результат 2:32:27 и опередил группу из трех гонщиков на 21 секунду. Второе место занял немец Морис Баллерштедт, а третьим стал Андреа Пикколо из Италии.

На последних кругах трассы в Алкмаре Пономарь с двумя попутчиками сумел догнать участников раннего отрыва, а за 11 километров до финиша он рванул вперед уже в гордом одиночестве. На завершающих километрах победа Андрея уже не вызывала никаких сомнений.

Соревнования в Голландии продлятся до 11 августа. В программе остались основные гонки у мужчин и женщин.