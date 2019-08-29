Украинец Проценко ярко победил в финале "Бриллиантовой лиги"
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко с рекордом сезона выиграл "Бриллиантовую лигу".
Украинец победил на финальном этапе в Цюрихе. Его лучший результат – 2,32 метра.
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В течение соревнований Проценко дважды устанавливал лучшие результаты сезона.
Стоит отметить, что другой именитый прыгун в высоту Богдан Бондаренко не поехал в Цюрих на финал "Бриллиантовой лиги". Место Бондаренко в заявке финального этапа занял обладатель прыжка на 2,43 метра катарец Мутаз Эсса Баршим.
Финал Бриллиантовой лиги-2019. Прыжки в высоту
1. Андрей Проценко (Украина) – 2,32
2. Брендон Старк (Австралия) – 2,30
3. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30
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