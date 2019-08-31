Украинец против россиянина – это будет война: промоутер прокомментировал бой Гвоздик – Бетербиев

Известный американский промоутер Боб Арум поделился своими ожиданиями от боя между его подопечными, украинским чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и российским чемпионом по версии IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Боб Арум надеется, что Александр Гвоздик и Артур Бетербиев подарят зрителям огненный бой.

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Они оба выступают за Top Rank. Два отличных воина. Россиянин против украинца, господи, – это будет война. Не спрашивайте меня, кто победит в этом бою. Я абсолютно понятия не имею. Все что я знаю – это будет бой года,

– заявил Арум.

Бой Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и должен пройти в Филадельфии на арене Liacouras Center.

Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде.

После этого россиянин провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича.

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