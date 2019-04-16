Украинец Романчук с рекордом Украины победил на турнире в Стокгольме: видео

Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд турнира Swim Open Stockholm на дистанции 800 метров вольным стилем.

Он проплыл за 7:42,49, опередив Флориана Веллброка на 0,54 секунды. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал 4-м, уступив Романчуку 7,44 секунд.

Читайте также: Украинец Романчук завоевал золото на престижном турнире по плаванию

Таким образом, Романчук сумел обновить собственный рекорд Украины, который установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты) и снял с него 0,47 секунды.

В свою очередь, Фролов выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры-2020 года, который составляет 7:54.31 минуты.

Смотрите видео заплыва Михаила Романчука и Сергея Фролова

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram