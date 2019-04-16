Украинец Романчук с рекордом Украины победил на турнире в Стокгольме: видео
Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд турнира Swim Open Stockholm на дистанции 800 метров вольным стилем.
Он проплыл за 7:42,49, опередив Флориана Веллброка на 0,54 секунды. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал 4-м, уступив Романчуку 7,44 секунд.
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Таким образом, Романчук сумел обновить собственный рекорд Украины, который установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты) и снял с него 0,47 секунды.
В свою очередь, Фролов выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры-2020 года, который составляет 7:54.31 минуты.
Смотрите видео заплыва Михаила Романчука и Сергея Фролова
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