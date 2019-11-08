Украинец Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию

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Михаил Романчук
Михаил Романчук / Радио Свобода

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебро 7-го этапа Кубка мира, который проходит в Дохе (Катар).

Украинец преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем за 3:48.61 минуты.

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Золото забрал литовец Данас Рапсис, который почти на секунду опередил Романчука (3:47.87). Еще один представитель Украины Сергей Фролов занял 7-е место с результатом 3:55.58.

В декабре прошлого года Романчук подтвердил реноме сильнейшего на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, завоевав золотую медаль с мировым рекордом финалов чемпионата мира.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Плавание
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