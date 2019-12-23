Украинец Селезнев забил гол коленом в чемпионате Турции: видео

34-летний украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился забитым голом в поединке второй лиги чемпионата Турции против клуба "Алиага Беледиеспор".

Менемен Беледиеспор – Бурсаспор 2:1

Голы: Чеченоглу, 66, Озгюн, 75 – Селезнев, 36

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Селезнев вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. На 36-й минуте форвард открыл счет в поединке.

В нынешнем сезоне Селезнев провел 15 матчей за "Бурсаспор" во всех турнирах. На счету 34-летнего украинца 6 голов и 2 результативные передачи.

"Бурсаспор" идет на 7-м месте в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Турции. Следующий матч команда Селезнева проведет 28 декабря против "Хатаяспора".

Видео гола Селезнева