Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео
Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился голом в матче 19-го тура второго дивизиона чемпионата Турции против "Акхисара" - 0: 1.
34-летний украинец на 57-й минуте забил единственный гол в матче и принес победу "Бурсаспору".
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Однако, на 88-й минуте Селезнев получил второй "горчичник" и досрочно покинул поле. Но на счет матча это не повлияло.
Нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд. В промежутке между этими турами украинец не отличался только в спарринге с "Трабзонспором" (0:0), который состоялся 8 января.
Всего на счету футболиста 9 голов и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб.
Видео гола Селезнева
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