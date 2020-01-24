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Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео

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Евгений Селезнев / ФК "Бурсаспор"

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился голом в матче 19-го тура второго дивизиона чемпионата Турции против "Акхисара" - 0: 1.

34-летний украинец на 57-й минуте забил единственный гол в матче и принес победу "Бурсаспору".

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Однако, на 88-й минуте Селезнев получил второй "горчичник" и досрочно покинул поле. Но на счет матча это не повлияло.

Нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд. В промежутке между этими турами украинец не отличался только в спарринге с "Трабзонспором" (0:0), который состоялся 8 января.

Всего на счету футболиста 9 голов и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб.

Видео гола Селезнева

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евгений Селезнев
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